Diebstahl in Ratingen Ratinger Zeugin hilft: Polizei fasst Fahrraddiebe

(RP) In Ratingen hat die Polizei am vergangenen Freitagabend dank einer aufmerksamen Zeugin drei mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen. Gegen 19 Uhr war eine 42-jährige Ratingerin am Allwetterbad in Lintorf, als ihr auf dem dortigen Parkplatz drei Männer auffielen, die in verdächtiger Art und Weise ein Fahrrad in den Laderaum eines Fiat Ducato luden. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die das Trio in ihrem Fiat kurze Zeit später während der Fahndung antreffen konnte.