Ratinger Kulturfestival Zelt Zeit findet wieder im Jahr 2024 statt

Es gibt doch eine Zukunft für die Zelt Zeit, das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Kulturfestival, das auch ein Rahmenprogramm für die ganze Familie bietet. Nach finanziellen Problemen und einem verkündeten Aus des Veranstaltungsreigens am Grünen See soll es nun einen Neustart geben – dies auf Initiative der Fraktion der Bürger Union (BU), die in einem Antrag die Verwaltung darum gebeten hat, zusammen mit den bisherigen Veranstaltern, die auch das Jetzt und Immer-Festival ausrichten, nach Perspektiven zu suchen. Die wurden gefunden. Der Kulturausschuss hat dem Maßnahmenpaket bereits zugestimmt, der finale Beschluss des Rates gilt als Formsache. Die RP beantwortet die wichtigsten Fragen.