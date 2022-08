Ratinger Initiative für Flutopfer : Tilly-Wagen wirbt für Lintorfer Konzert

Jacques Tilly kommt heute um 14 Uhr zum Marktplatz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Ratingen An diesem Mittwoch ist der Wagen ab 14 Uhr auf dem Marktplatz zu sehen. Bürger sind eingeladen. Der Düsseldorfer Künstler wird gemeinsam mit dem Eigentümer des Wagens, Joachim Johänning, selbst von der Flut Betroffener, für das Benefizkonzert „Hand in Hand“ am 3. September werben.

(kle) Es ist ein typischer Tilly: Drei Pappmaché-Affen auf einem Wagen halten sich Augen, Mund und Ohren zu. Unter ihnen brodeln die Wassermassen. Die Botschaft: Länder und Versicherungen sollen mehr Verantwortung für die Folgen der Flut übernehmen. Dieser Motivwagen des bekannten Künstlers Jacques Tilly macht an diesem Mittwoch, 17. August, um 14 Uhr Station auf dem Ratinger Marktplatz.

Der Düsseldorfer Künstler wird gemeinsam mit dem Eigentümer des Wagens, Joachim Johänning, selbst von der Flut Betroffener, für das Benefizkonzert „Hand in Hand“ am 3. September (Sportplatz an der Jahnstraße) auf dem Ratinger Marktplatz werben.

Die Lampisten, der jüngste Karnevalsverein Ratingens, laden zu diesem Austausch mit Bürgern ein. Im Anschluss wird der Wagen in Lintorf auf der Speestraße einen Stopp einlegen, um dann nach Mainz weiterzufahren.

„Ein Jahr nach der Flut sind die Spuren der Katastrophe immer noch sichtbar. Aber sie werden weniger, und der Wiederaufbau ist in vollem Gange“, berichtet Melanie Meyer, die Vorsitzende der Lampisten. Der Verein hatte mit einer kleinen Abordnung im vergangenen Jahr unmittelbar nach der Flut selbst vor Ort geholfen. Bereits im Jahr 2021 organisierten die Lampisten ein Benefizkonzert, dessen Reinerlös in Höhe von 28.500 Euro sie zu Gunsten der Opfer der Jahrhundertflut vollständig spendeten.

Nun krempeln sie noch einmal die Ärmel hoch und wollen am ersten Septemberwochenende an den Erfolg anknüpfen und weiter helfen. Die Schirmherrschaft hat erneut Bürgermeister Klaus Pesch übernommen.