Angriff in Ratingen : Ratinger wird durch Messerstich verletzt

Angriff in Ratingen

Ratingen Ein 22-Jähriger stach unvermittelt auf den Mann vorm Hotel am Düsseldorfer Platz ein. Die Beamten konnten den flüchtigen Tatverdächtigen dank einer guten Personenbeschreibung im Nahbereich des Tatortes fassen.

(kle) Am vergangenen Mittwochabend ist ein 60-jähriger Ratinger von einem 22-Jährigen auf dem Düsseldorfer Platz plötzlich angegriffen und durch einen Messerstich verletzt worden. Die Polizei konnte den flüchtigen Tatverdächtigen stellen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Das war genau geschehen: Gegen 21.30 Uhr hielt sich der 60-Jährige Ratinger vor dem Hotel am Düsseldorfer Platz auf, als er von einem jungen Mann angesprochen und unmittelbar körperlich angegriffen wurde. Der Tatverdächtige soll den 60-Jährigen zunächst geschlagen und anschließend beleidigt haben. Plötzlich und unvermittelt stach der Tatverdächtige anschließend mit einem mitgeführten Messer in den Oberarm des Ratingers und verletzte ihn schwer. Anschließend lief er zunächst unerkannt in Richtung Lohgerberstraße.