Glatte Straßen in Ratingen Ratinger Winterdienst ist auf Schnee und Eis vorbereitet

Da kann am Mittwoch doch ordentlich was herunterkommen, etwa zur Mittagszeit, wie Werner Kuth, der Winterdienst-Chef der Stadt, im RP-Gespräch betont. Man sei aber auf alles sehr gut vorbereitet. Bereits in der Nacht zum Mittwoch werde man entsprechende Vorkehrungen treffen. Als Maßnahme im Kampf gegen Schnee und Eis benutzt man eine Mischung aus Streusalz und Natriumchlorid. Gefährlich sei auftretendes Eis, weil man dies auf dunklen Straßen nicht sehe. „Bei Schnee fahren die Leute ohnehin langsamer“, so Kuth.