Ratingen : Ratinger will in den Landschaftsverband

Ratinger will in den Landschaftsverband

Sollte FDP-Politiker Alexander Steffen in den LVR rücken, wäre er auch fürs Industriemuseum Cromford zuständig.

Diese Nachricht lässt aufhorchen – personell, politisch und auch wirtschaftlich. Der Ratinger Alexander Steffen wurde am vergangenen Sonntag auf der Landeswahlversammlung der FDP NRW in Essen mit 93 Prozent auf den aussichtsreichen Platz sechs der Reserveliste für den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gewählt.

Bei den Ausgaben schlagen besonders die Sozialleistungen zu Buche. Vom geplanten Aufwand – also den Ausgaben – in Höhe von 644,7 Millionen Euro allein für das kommende Jahr entfallen 234,1 Millionen Euro auf diesen Bereich. Das sind 36,3 Prozent des Haushaltsvolumens. Weitere 202 Millionen Euro fließen an den Landschaftsverband Rheinland, der mit diesem Geld ebenfalls überwiegend Sozialleistungen finanziert. Damit dienen mehr als zwei Drittel aller Ausgaben des Kreises bedürftigen älteren Menschen, Arbeitslosen, Pflegebedürftigen oder Behinderten, sagt Richter. Zugleich ist die Einnahmesituation mehr als solide. Acht der zehn kreisangehörigen Städte verzeichnen im Jahr 2020 eine gestiegene Steuerkraft in Höhe von 68,2 Millionen Euro.