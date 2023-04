Ratinger Werbering City-Kauf startet mit neuen Strukturen durch

Am 23. April geht die 23. Ratinger Auto‐ und Mobilitätsmeile von 10 bis 18 Uhr in der Innenstadt an den Start. Zahlreiche Modelle auf dem aktuellen Stand der E-Mobilität werden in der Innenstadt präsentiert. Informationen zu Ladelösungen können Besucher aus erster Hand erhalten. Auch der Bergische Touring-Club ist mit einigen Modellen dabei, der Verein Ratingen.nachhaltig präsentiert Lastenräder als alternative Form der Mobilität. Die Besucher können von 13 bis 18 Uhr anlässlich eines verkaufsoffenen Sonntags durch das vielfältige Angebot in der Innenstadt stöbern.