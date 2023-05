Wohl bekomm‘s Winzer stellen sich beim Weinmarkt in Lintorf vor

() Die Werbegemeinschaft Lintorf lädt in der Zeit vom 8. bis 11. Juni zum Weinmarkt auf den Schützenplatz in Lintorf ein. „Die Besucher können sich in doppelter Hinsicht freuen“ sind sich die altbekannten Winzerfamilien rund um Willi Knell, die seit Jahrzehnten den Weinmarkt in Kooperation mit der Werbegemeinschaft ausrichten, sicher. „Zum einen hat uns nach einem regenreichen und frostfreiem Frühjahr 2022 und einem trockenem Sommer Petrus aromareiche und farbintensive Weine beschert, zum anderen gibt es neben kulinarischen Neuerungen wie einem Pizza- und Spanferkelbrötchenstand auch mit Ponyreiten und einem Kinderkarussell für die jüngsten Besucher eine Menge zu erleben.“ Das Weinangebot der sechs rheinhessischen Winzer wird ergänzt von dem Team des Lintorfer Wein- und Feinkostgeschäfts Leib & Rebe, das Weine aus aller Welt – mit dem Schwerpunkt Sommer- und Lugana-Weine – anbieten wird.