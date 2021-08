Ratinger Wehr bei Hochwassereinsätzen : Hochwasser beschert Ratinger Wehr viele Einsätze

Ratingen Der Starkregen vom 14. Juli bescherte der ratinger Feuerwehr eine Reihe von Einsätzen. Gleich mehrfach wurden die Feuerwehrleute zur überörtlichen Unterstützeung angefordert.

() Die Flutkatastrophe vom 14. Juli ist auch an der Feuerwehr Ratingen nicht spurlos vorübergegangen. Die Einsatzkräfte waren in den vergangenen Wochen sehr oft überörtlich im Einsatz.

Am 14. Juli wurden verschiedene Standorte der Feuerwehr Ratingen, sowie Führungskräfte nach Erkrath alarmiert, um dort bei Überflutungen durch die Düssel zu unterstützen. In den Abendstunden desselben Tages war dann Ratingen selbst von Überflutungen betroffen, sodass ein zweitägiger Dauereinsatz folgte. Zeitgleich unterstützten Führungskräfte aus Ratingen den Stab des Kreises Mettmann bei der Bewältigung der Schadenslage.

Am 16. Juli wurde der Warnzug des Kreises Mettmann mit Einheiten der Feuerwehr Ratingen nach Leichlingen alarmiert. Hier wurde die Bevölkerung in Bereichen ohne Kommunikation über Informationspunkte informiert. Die Bezirksbereitschaft wurde am 17. Juli in das Überflutungsgebiet Euskirchen geschickt. Drei Tage lang halfen die Feuerwehrangehörigen in besonders betroffenen Ortsteilen. Einen Tag später wurde erneut der Warnzug nach Leichlingen angefordert.