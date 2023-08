Berufungsverhandlung Ratinger wegen Körperverletzung vor Gericht

Bis dahin werden die Prozessbeteiligten nun erneut in die Beweisaufnahme einsteigen um zu klären, was am 14. Februar 2021 passiert ist. Aus der Anklageschrift weiß man bislang soviel: Der Angeklagte und das Opfer hatten sich zufällig kennengelernt und sich angefreundet, um miteinander Alkohol zu konsumieren. Zwischenzeitlich war ein dritter Mann zu dem Duo dazugestoßen, der gelegentlich mitgetrunken haben soll. Dabei soll die drei Männer vor allem verbunden haben, dass sie russisch miteinander sprechen konnten. Am Tattag sollen sich das Opfer und der Angeklagte erst in dessen Wohnung in Ratingen aufgehalten haben, um später in einer Wohnung in Düsseldorf weiter zu trinken.