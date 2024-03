Erneute Verhandlung Ratinger wegen Körperverletzung vor Gericht

Das Amtsgericht hatte Andreas M. wegen schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Dagegen war der Ratinger in Berufung gegangen, die wird nun am Düsseldorfer Landgericht verhandelt. Die Kammer hat sieben Verhandlungstage festgesetzt, am 14. Mai soll das Urteil verkündet werden. Bis dahin werden die Prozessbeteiligten nun erneut in die Beweisaufnahme einsteigen um zu klären, was am 14. Februar 2021 passiert ist.