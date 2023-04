Ratinger Prestige-Projekt Wallhöfe eröffnen im September

In der Stadt schaut man genau hin – und zwar auf die Wallhöfe, die noch geheimnisvoll verhüllt sind. Kein Geheimnis sind die Mietpreise und die Tatsache, dass längst noch nicht alle Wohnungen vergeben sind. Auf der Homepage des Investors Tecklenburg sind viele Einheiten bisher nicht vermietet. Doch bei Tecklenburg herrscht Gelassenheit vor. Man werde seine Vermietungsziele erreichen, betonte Projektleiter Max Wefers auf RP-Anfrage. Und auch in Sachen Eröffnung werde man den Zeitplan einhalten können: also drittes Quartal. Konkret sollen die Wallhöfe im September öffnen, und man ist bei Tecklenburg davon überzeugt, dass dieses Projekt einen klaren Mehrwert für die Stadt bringen wird.