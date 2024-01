Bildung in Ratingen Ratinger VHS-Team startet wieder durch

Fachbereichsleiterin Alexandra Fuhr freut sich, erstmals bei der VHS den Kurs „Ratinger Mundart“ in Kooperation mit den Ratinger Jonges anbieten zu können (Kurs-Nr. U3002/ab 4. März). Die Teilnehmenden lernen, in Ratinger Mundart gesprochene Texte zu verstehen sowie geschriebene Texte in Mundart vorlesen zu können. Ebenfalls spannend verspricht das Online-Seminar über Künstliche Intelligenz zu werden. „KI-Systeme im Alltag für sich nutzen“ heißt es am 18. März, nach einer Einführung in die Funktionsweise von KI-Systemen geht es um deren vielfältige Nutzungsmöglichkeiten (Nr. U3003). Wie unterschiedlich Menschen „ticken“ und wie man mit dem Wissen darüber Konflikte vermeiden kann, darum dreht sich das Seminar „Big Five – Die 5 Faktorenpaare Ihrer Persönlichkeit“ am 24. Februar (Nr. U3300).