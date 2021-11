Ratinger Kulturpflege : Jonges haben ein Herz für ihre Stadt

Ratingen Der größte Heimatverein Ratingens hat die Grabsteine und das Mahnmal auf dem Ehrenfriedhof sowie die Gruft auf dem evangelischen Teil einschließlich der historischen Grabdenkmäler restaurieren lassen. Eines von vielen Projekten.

Kuriosität am Rande: Im Erklärtext auf der Hinweistafel neben dem Grabdenkmal hat das Autokorrekturprogramm der Schilderfirma die „Fußfälle“ kurzerhand in „Fußbälle“ verwandelt. Der Fehler sorgte nur kurz für Erheiterung – das Schild wurde schnell ausgetauscht,

Nach dem feierlichen Hochamt unter Mitwirkung des Ensembles „Vocalia“ erläuterte Vizebaas Guido Multhaupt der Gemeinde die Restaurierungsmaßnahmen und hob das besondere Anliegen des Vereins hervor: die Erhaltung historischer Baudenkmäler und charakteristischer Bauten in der Stadt. „Es ist uns als Verein deshalb eine besondere Freude, dass die Übergabe an die Öffentlichkeit mit einer kleinen Feier erfolgt“, dankte Multhaupt Pfarrer Daniel Schilling, der selbst ein Ratinger Jong ist.

Zum Hintergrund: Der Kirchplatz von St. Peter und Paul war bis 1784 auch der Friedhof der Stadt Ratingen. 1894 wurde er eingeebnet. Die Grabsteine wurden in den 1970er-Jahren vom ehemaligen katholischen Friedhof an der Werdener Straße (Ehrenfriedhof) hierher versetzt. Herausragend ist das barocke Steinkreuz: Es stand ursprünglich vor dem 1813 abgerissenen Düsseldorfer Tor und war die erste Station auf dem uralten „Bittweg der sieben Fußfälle“, dessen Ursprünge bis ins Mittelalter zurückreichen.

Die Jonges blicken schon jetzt auf eine große Ehrung: Altbürgermeister Wolfgang Diedrich wird diesjähriger Träger der Dumeklemmerplakette. Diese höchste Auszeichnung des Vereins wird ihm am 4. Dezember in einer Feierstunde im Ferdinand-Trimborn-Saal der Musikschule verliehen. Der Preisträger habe sich in seiner Zeit als Bürgermeister von 1994 bis 2004 durch seine Nähe zu den Bürgern und Vereinen der Stadt viel Anerkennung erworben, heißt es in der Begründung der Findungskommission. Einige Projekte der Stadt – wie zum Beispiel der Arkadenhof – seien seiner Initiative zu verdanken. Nach seiner Pensionierung war er unter anderem mit viel Beachtung als Ombudsmann für den Flughafen Düsseldorf und den neuen Berliner Flughafen unterwegs.