Lokale Wirtschaft : Expertin spricht über Umsatz-Sprints

Birgit Kieslich ist Vertriebscoach und Inhaberin der Kieslich Vertriebsentwicklung. Foto: RP/ANNEKE DUNKHASE

Das Ratinger Unternehmer Netzwerk lädt zum Informationsabend ein. Treffpunkt ist im Bistro EssArt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Das Ratinger Unternehmer Netzwerk (RUN) zeigt Unternehmern und Selbständigen am Donnerstag, 28. November, ab 18.30 Uhr im Bistro EssArt an der Kokkolastraße 2 in Ratingen Ost, was sie vertrieblich tun können, um sich Luft auf dem Weg zu Großprojekten zu verschaffen und die nächsten Monate finanziell zu überstehen.

Referentin an diesem Abend ist RUN-Vorstandsmitglied Birgit Kieslich, Vertriebscoach und Inhaberin der Kieslich Vertriebsentwicklung mit Sitz in Ratingen. Sie unterstützt seit zehn Jahren Gründer, Unternehmer und Selbständige, die ihren Vertrieb ankurbeln wollen – häufig in Zeiten, in denen diese dringend Aufträge brauchen.

Info Netzwerk für Ratinger Unternehmer Das Netzwerk ist ein Verein für Unternehmer der Region Ratingen, der politisch unabhängig ist. Mitglieder Wen sucht das Netzwerk: Hauptberufliche Unternehmer sind herzlich willkommen, wenn deren Unternehmen eher kleiner ist (1 bis 50 Mitarbeiter), es in Ratingen oder Umgebung ansässig sind und der Unternehmer über einige Jahre Berufserfahrung verfügt. Unternehmerfrühstück Die Frühstückstreffen sind das Herzstück des Netzwerkes, hier wird alles besprochen, was wichtig ist. Sie finden regelmäßig donnerstags von 7.30 bis 9 Uhr im Bistro EssArt an der Kokkolastraße 2 statt.

„Umsatz-Sprints helfen Unternehmern in Krisenzeiten, das Heft in der Hand zu behalten und entspannt zu bleiben. Panik oder blinder Aktionismus helfen in solchen Phasen nicht weiter und torpedieren unter Umständen sogar die langfristig angelegte Strategie“, so Birgit Kieslich. „Die richtige Vertriebsstrategie mit der passenden Positionierung und dem richtigen Masterplan Akquise bildet immer das Fundament für den unternehmerischen Erfolg. Je nach Komplexität des Angebots kann es aber länger dauern, bis sich dies in barer Münze auszahlt. Dann bin ich als Unternehmer irgendwann an dem Punkt, wo ich mir überlegen muss, wie ich die Miete in den nächsten Monaten zahle und meinen Lebensunterhalt bestreite. In diesen Momenten helfen meine Umsatz-Spints – einfach, schnell, praktikabel“, erklärt Kieslich weiter.

Wer sich davon überzeugen will und Impulse für kurzfristiges Umsatzwachstum sucht, ist herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Birgit Kieslich steht im Rahmen des Impulsvortrages gerne für Fragen zur Verfügung. Anschließend besteht wie immer Gelegenheit, sich mit der Referentin und anwesenden Unternehmern auszutauschen und zu netzwerken.

Die inzwischen 28. Abendveranstaltung des Ratinger Unternehmer Netzwerks (RUN e.V.) unter dem Motto „Expertenwissen bewegt“ findet ab 18.30 Uhr in den Räumen des Bistro EssArt, Kokkolastraße 2, statt. Unternehmer aus der Region sind herzlich zu dieser kostenlosen Veranstaltung eingeladen!

Das Ratinger Unternehmer Netzwerk (RUN) e.V. ist ein eingetragener Ratinger Verein. Er ist das Netzwerk von Dienstleistern aus der Region Ratingen und mit einem Bezug zu dieser Region. Der Verein hat den Zweck der Vernetzung von Mitgliedern und Interessenten aus allen Branchen und deren Bereichen.

Ziel ist, kleine und mittlere Unternehmen in Ratingen und Umgebung zu stärken. Ein wesentliches Element ist der Wissenstransfer im Rahmen der regelmäßigen, kostenlosen Abendveranstaltungen. In der letzten Session war RUN übrigens als Schirmherr im Ratinger Karneval aktiv.