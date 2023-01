RUN lädt Experten ein Cyber-Sicherheit: Thema in kleinen Firmen

Das Ratinger Unternehmer Netzwerk (RUN) hat einen hochkarätigen Experten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gewonnen. Manuel Bach ist Referatsleiter „WG 23 - Cyber-Sicherheit für Kleine und Mittlere Unternehmen“ und wird auf der nächsten Abendveranstaltung des Netzwerkes am 26. Januar einen Überblick über die aktuelle IT-Bedrohungslage geben und typische Fehler vorstellen, die KMU im Bereich Cyber-Sicherheit begehen. Unternehmerinnen und Unternehmer aus Ratingen und der Region sind eingeladen, an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen.