Ratinger Projekt Ratinger CDU: Tingelbahntrasse soll Radweg werden

Die Tingelbahn, die quer durch Lintorf verläuft, erzählt die Geschichte des lange vergangenen Bergbaus in Lintorf. Was früher das Dorf dominierte, ist heute fast vergessen. Doch die Trasse der damaligen Tingelbahn, eine Kleinbahn, die von der Hauptgüterstrecke Düsseldorf-Duisburg abzweigte und quer zu den wichtigen Verkehrsachsen Duisburger Straße, Am Löken und Rehhecke verläuft, ist bis heute erhalten. Zügen fahren jedoch schon lange nicht mehr.