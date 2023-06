Ratinger Bauprojekt SPD: Verzicht auf neue Tiefgarage

Die mahnenden Worte von Kämmerer Martin Gentzsch wirken nach und haben nun die SPD-Fraktion auf den Plan gerufen. Wenn Gentzsch „große Anstrengungen“ fordert, „um die erwarteten Fehlbeträge, so gut es geht, abzumildern“, fällt der SPD-Fraktion sofort dieser Einsparvorschlag ein: der klare Verzicht auf die Tiefgarage an der Wallstraße. Bürgermeister Klaus Pesch habe in der Etatberatung zum Doppelhaushalt 2022/23 bestätigt, dass das Projekt Wallhöfe auch ohne die zusätzliche städtische Tiefgarage funktionieren könnte und es keine Verpflichtung zur Errichtung gebe, so SPD-Fraktionschef Christian Wiglow.