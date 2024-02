Ratinger Beteiligung Ratinger wegen Schlägerei vor Gericht

Anfangs hieß es noch, dass die mitgeführten Messer nicht zum Einsatz gekommen seien. Später stellte sich heraus, dass zumindest eines der Opfer durch Messerstiche verletzt worden war. Die Täter waren nach dem gewalttätigen Übergriff mit einem schwarzen Pkw mit Mettmanner Kennzeichen geflüchtet. Die Verletzten waren vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwaltschaft wirft einem der beiden Angeklagten aus Ratingen zudem vor, sich im April 2021 von hinten an einen Mann herangeschlichen und ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht zu haben. Anschließend soll er mit einem der drei Mitangeklagten auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und diesen getreten haben. Ein Zeuge, der dem Opfer hatte zu Hilfe eilen wollen, wurde von den Angeklagten ebenfalls mit Reizgas besprüht. Die Kammer will am 7. Februar verhandeln und noch am gleichen Tag das Urteil verkünden.