Kulturstätte Ratingens Ratinger Stadttheater soll im März 2025 öffnen

Auf den ersten Blick mutet das Ganze in der Anordnung wie ein Amphitheater an. Es dominiert der kahle Beton, der Blick vom großen Saal Richtung Decke belegt: Dieses Stadttheater hat einen absolut zeitlosen Baustil. Den gilt es zu bewahren. Und doch muss man an die Zukunft denken. Das hat der Rat getan und entschieden: entkernen, grundlegend sanieren, Gebäudesicherheit und Energieeffizienz auf den allermodernsten Stand bringen, den Ratinger Bürgern und Besuchern aus der Region ein neues Theatererlebnis bieten.