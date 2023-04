Veranstaltungen in Ratingen Stadttheater dicht: Fahrplan für die Kultur

In der kommenden Spielzeit 2023/2024 werden Kulturveranstaltungen in der Stadthalle, im Medienzentrum, Freizeithaus West, Ferdinand-Trimborn-Saal sowie in weiteren Einrichtungen wie beispielsweise im Lintorfer Jugendzentrum „Manege“ angeboten. Die Theater- und Kabarettabonnements werden für ein Jahr ausgesetzt. Das Konzertabonnement kann angeboten werden und kehrt 23/24 wieder in den Ferdinand Trimborn-Saal zurück.