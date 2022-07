Brand in Ratinger Innenstadt : Lkw brannte: Maubeuger Ring stundenlang gesperrt

Brand in Ratinger Innenstadt

Ratingen Das städtische Fahrzeug hatte Feuer gefangen. Die Insassen blieben unverletzt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Der Abschleppunternehmer musste mit einem mobilen Kranwagen und einem Tieflader anrücken.

(kle) Einsatz für die Feuerwehr in der prallen Sommerhitze am Dienstagmorgen: Ein städtisches Fahrzeug hatte kurz nach dem Einbiegen von der Hochstraße in den Maubeuger Ring Feuer gefangen. Man bremste das Fahrzeug ab und und konnte den Lkw fluchtartig verlassen. Alle drei Fahrzeuginsassen blieben dabei unverletzt.