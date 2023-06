Großes Problem in Ratingen SPD: Wohnen muss bezahlbar sein

Man will sich auch in Zukunft intensiv mit der Thematik des bezahlbaren und öffentlich geförderten Wohnraums in Ratingen beschäftigen „Wir werden nicht lockerlassen, bis wir endlich am Ziel sind“, verspricht Wiglow. Hintergrund: Nach einstimmigen Vorberatungen wurde im Rat am 21. Juni 2022 ein umfangreiches Maßnahmenbündel beschlossen, um die drängenden Probleme in den Griff zu bekommen. „Einer der zentralen Hebel ist die Schaffung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft“, sagt Wiglow. „Daher muss dieser Ansatz auch zeitnah weiterverfolgt werden.“ „Hinzu kommen verschiedene Beschlüsse in der Vergangenheit zur Erschließung neuer Optionen für bezahlbaren Wohnraum wie zum Beispiel über Kindertageseinrichtungen, anderen sozialen Einrichtungen oder über Supermärkten, die umgesetzt werden sollen“, ergänzt Rosa-Maria Kaleja, Sprecherin im Sozialausschuss.