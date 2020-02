Politik : Rot-Rot-Grün ist keine Utopie

Das sagen Kommunalpolitiker zu diesem möglichen Bündnis auf lokaler Ebene.

Die Zeit für einen anderen Politikkurs und eine sozialökonomische Wende durch ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene sei reif, schreibt die Parteivorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, in einem Gastbeitrag für das Wochenblatt „Die Zeit“.

Sie sehe insbesondere „mit den Entwicklungen in Thüringen und dem politischen Erdbeben, dass sich aus der Öffnung der konservativen Parteien hin zur AfD ergeben hat“, die richtige Zeit für Rot-Rot-Grün gekommen. Ist ein Mitte-Links-Bündnis im Bund nur ein Luftschloss oder kann es sich angesichts der aktuellen politischen Kräfteverhältnisse berechtigte Hoffnung machen? Zwei Lokalpolitiker aus Ratingen, zwei Meinungen.

In ganz Ostdeutschland sei die Linke doch de facto eine sozialdemokratische Partei, mit der auch erfolgreich schon koaliert wurde. „Lieber eine Koalition oder Kooperation mit der Linken als ein Weiter so der GroKo oder gar eine neoliberale Politik à la Merz und Lindner in Deutschland“, erklärt der Bürgermeister-Kandidat.