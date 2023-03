Ratinger vor Gericht Landgericht: Ratinger soll Drogenkurier gewesen sein

Monatelang waren die Ermittlungen schon gelaufen, als im März 2022 die Handschellen klickten. Sieben Männer waren damals bei Razzien in Solingen und Menden festgenommen worden. Nach weiteren Hinweisen hatte der Haftrichter kurz darauf noch eine Frau in Untersuchungshaft geschickt. Sie sitzt nun mit fünf der ehemals festgenommenen Männer am Wuppertaler Landgericht auf der Anklagebank, vier davon aus Solingen und einer aus Ratingen. Der Prozessauftakt ist am Mittwoch. Die Frau und der Angeklagte aus Ratingen sollen als Kuriere tätig gewesen sein, zwei Männer aus Solingen sollen regelmäßig jeweils ein Kilogramm Kokain in den Niederlanden und in Belgien gekauft haben.