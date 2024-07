Aktionen für Bürger Ratinger Solarparty bringt wichtige Erkenntnisse

(RP) Ein voller Erfolg war die Informationsveranstaltung zu Photovoltaik, zu der das Klimaschutzmanagement der Stadt Ratingen, die Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW und Mitglieder der Bürgersolarberatung eingeladen hatten: 35 interessierte Bürger informierten sich im Vortragsraum der Volkshochschule zum Thema Solarenergie und erhielten konkrete Einblicke in die Planung und Umsetzung am Beispiel einer privaten Anlage. Klaus Berle, aktives Mitglied der ehrenamtlichen Bürgersolarberatung, stellte im Hauptvortrag die Arbeit der Bürgersolarberatung beispielhaft an der eigenen Photovoltaikanlage dar – von der ersten Idee über die Planung und Ausführung bis zur vollumfänglichen Nutzung im Alltag. Während des Vortrags und auch im Anschluss konnten außerdem zahlreiche Fragen der Zuhörer beantwortet werden.