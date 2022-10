Einbruchschutz : Einbruchsrisiko für Einzelhandel steigt in der dunklen Jahreszeit

Ratingen Der Ratinger Sicherheitsanbieter Verisure verzeichnet in der Notrufleitstelle besonders nachts Alarmsignale aus Einzelhandelsgeschäften.

„Vor allem nachts gehen bei uns in der Notruf- und Serviceleitstelle häufig Alarmsignale ein, weil Einbrecher dann versuchen, in Geschäfte einzudringen“, sagt Alvaro Grande, Geschäftsführer der Verisure Deutschland. Täter steigen meist durch Türen, Fenster, Hintertüren, die Garage oder Kellerlichtschächte ein. In besonders abgelegene Objekte brechen die Eindringlinge sogar durch das Dach oder eine Wand ein. Aufs Dach gelangen sie zum Beispiel über Feuerleitern, Anbauten oder Vordächer.

Läden seien besonders nachts, am Wochenende und in den Betriebsferien gefährdet – also immer dann, wenn sie geschlossen und die Mitarbeiter nicht vor Ort sind, so Verisure. Dazu komme, dass diese Räumlichkeiten meist in Einkaufsstraßen liegen. Sodass es, wenn diese verlassen sind, nicht einmal Nachbarn gibt, die den Einbruch bemerken und handeln. Die Folge: Einbrecher können sich mehr Zeit lassen als in einem belebten Wohnumfeld und deshalb auch leicht größere mechanische Hürden überwinden.