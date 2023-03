Ratinger Service-Portal Künstliche Intelligenz für Bürgerservice

Der Vorstoß der Fraktion der Bürger Union (BU) ist neu und betrifft ein Thema, das immer stärker in den Vordergrund rückt: Künstliche Intelligenz (KI). Die soll helfen, den Bürgerservice bei der Stadtverwaltung transparenter und schneller zu machen. So sollen städtische Informationen der Verwaltung im Ratsinformationssystem (RIS) und auf der Website der Stadt sehr übersichtlich gestaltet und möglicherweise auch in einem separat zugänglichen Bereich angeboten werden.