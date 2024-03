Neues Ratinger Projekt Ratinger Seniorenrat schlägt Plauderbank in der City vor

(kle) Der Seniorenrat plant ein neues Projekt, das auf dem Marktplatz buchstäblich nahe liegt. Es heißt Plauderbank. Also: Platz nehmen und ins Gespräch kommen. Eine simple Ruhebank macht es möglich. Hinzu kommt noch ein kleines Schildchen, das Menschen – ob jung oder alt – dazu ermutigen soll, sich einander zuzuwenden. Und wenn das Eis gebrochen ist, lässt es sich munter drauf losplaudern. Mit Menschen, mit denen man sonst vielleicht nie in Kontakt treten würde. Ganz spontan und unverhofft. Auch eine Verabredung zum Bankplausch mit Personen aus dem öffentlichen Leben würde sich anbieten. Alles sei möglich, so der Seniorenrat.