Ratinger Schützen bedauern Entscheidung : Schützen sagen Kaffee-Tafel für Senioren im Zelt ab

Ratingen Achtsamkeit und Vorsicht seien das oberste Gebot in dieser Zeit, und auch die hohen Temperaturen, die zu erwarten seien, hätten die Entscheidung zur Absage beeinflusst.

Man wolle zudem die Hilfsdienste nicht zu sehr belasten, hieß es. So hat der Vorstand der Bruderschaft in Absprache mit der Stadt Ratingen die Entscheidung getroffen, in der aktuellen Corona-Lage die Senioren keiner weiteren Gefährdung auszusetzen.