Ratinger Info-Veranstaltung : Seniorentag mit Polizei und Verbraucherzentrale 

Auch die Polizei wird am Sonntag dabei sein. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Kostenlose Beratungsangebote am 4. September. Der Seniorenrat der Stadt Ratingen veranstaltet diesen Seniorentag, rund 500 Besucher werden erwartet. Alle Beratungsangebote sind kostenlos.

(kle) Sicherheit und Gesundheit sind die wesentlichen Kernthemen beim Seniorentag, der am kommenden Sonntag, 4. September, in und an der Stadthalle zwischen 11 und 16 Uhr angeboten wird. Wichtig zu wissen: Es sind die beiden Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW aus dem Kreis Mettmann, Langenfeld und Velbert, mit einem gemeinsamen Infostand vertreten – dies zusammen mit der Kreispolizei.