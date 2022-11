Leitbild Kopernikus-Gymnasium

Die technische Ausstattung des Kopernikus-Gymnasiums passt sich regelmäßig den aktuellen Entwicklungen an und unterstützt damit den Unterricht der Lehrkräfte und die Lernbedingungen der Schüler. So verfügt inzwischen fast jeder Klassenraum über einen Beamer. „Im Unterricht, in vielen Arbeitsgemeinschaften, auf Klassenfahrten oder bei Wettbewerben möchten wir unseren ‚Kopernikanern’ die besten fachlichen und persönlichen Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in das Leben nach der Schule ermöglichen.“ Das KGL hat mit seinen rund 700 Schülern eine übersichtliche Größe – man kennt sich hier. So entsteht eine starke Gemeinschaft, in der die Wege zueinander kurz und die Kommunikation direkt ist. Das Zusammenleben wird wir kreativ und gemeinsam gestaltet. Seit Anfang des Schuljahres 2022/23 darf sich das KGL „Digitale Schule“ nennen. Alle Schüler lernen den technischen, sozialen, aber auch kritischen Umgang mit digitalen Medien.

Besonderheiten

Debattierklub in Deutsch oder Englisch, Sanitätsdienst, Cheerleader-AG, Rechtskunde-AG und Schulgarten.

Adresse

Duisburger Straße 112 im Stadtteil Lintorf.