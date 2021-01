Ratingen : Adam-Josef-Cüppers-Kolleg nimmt Anmeldungen an

Adam-Josef-Cüppers-Kolleg nimmt Anmeldungen an

Adam Josef Cüppers Kolleg in Ratingen Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (AJC) beginnen die Anmeldefristen. Coronabedingt ist aber auch hier vieles anders. Viele Termine werden online angeboten. Eine Infoveranstaltung ist am 13. Januar.

Am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (AJC) beginnen die Anmeldefristen. Coronabedingt ist aber auch hier vieles anders. Die Informationsveranstaltungen am 13. Januar sind Onlineveranstaltungen. Für die meisten Bildungsgänge beginnen sie ab 18 Uhr, für das berufliche Gymnasium ab 19 Uhr. Über einen Link auf der Internetseite können sich Interessierte dort einloggen. Die Links zur Teilnahme werden vor Veranstaltungsbeginn freigegeben.

Auch die individuellen Beratungstermine finden online statt. Um daran teilzunehmen, müssen künftige Schüler ab dem 18. Januar über die Homepage des AJC einen Termin buchen. Der erste Termin ist der 29. Januar von 12 bis 16 Uhr. Es folgt der Weekend-Check-In am Samstag, 30. Januar von 10 bis 15 Uhr. An dem darauffolgenden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag läuft die Beratung jeweils von 13 bis 16 Uhr und am Mittwoch gibt es den Late-Check-In von 16 bis 19 Uhr. Während dieser Zeit informieren und beraten Lehrkräfte des AJC die Interessenten individuell und prüfen die erforderlichen Voraussetzungen.