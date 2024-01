Fassungslosigkeit in Ratingen Ratinger Schützenchef Gero Keusen gestorben

(kle) Es ist ein schwerer Schock für die Ratinger Stadtgesellschaft: Gero Keusen, langjähriger Chef der St. Sebastiani-Bruderschaft, ist jetzt im Alter von 64 Jahren in einer Düsseldorfer Klinik gestorben. Die Bürger, die ihn kannten – und das sind sehr viele – werden ihn als fröhlichen und witzigen Menschen in Erinnerung behalten. Keusen, der auch Ratinger Prinz war, hatte immer einen flotten Spruch auf den Lippen, verkörperte pure Lebenslust. Es machte Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Er kannte die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in seiner Stadt Ratingen, war unter anderem Präsidiumsmitglied beim TV Ratingen. Und er wusste nur zu gut, dass das Brauchtum für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft von großer, ja existenzieller Bedeutung war. Sein Ziel war es, alle Menschen mitzunehmen: jung und alt. Immer wieder gern hat er auch von seinen Motorradtouren erzählt. Er hatte Spaß an den Dingen, die er machte. Und diese Freude steckte die Menschen an.