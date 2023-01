Gefahren im Ratinger Straßenverkehr Unfallbilder sollen Schüler warnen

Die Bilder, die gezeigt werden, wühlen auf. Es sind Bilder, die sich einprägen, die starke Emotionen hervorrufen. Und genau darauf setzt die Polizei bei ihrem Crash-Kurs-Programm, das am kommenden Dienstag, 24. Januar, in der Stadthalle fortgesetzt wird. Mindestens 300 Schüler des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs werden an diesem Tag erwartet – vielleicht sogar deutlich mehr.