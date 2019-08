Schule : Schüler lernen in den Ferien Deutsch

Teilnehmer aus 14 verschiedenen Nationen machen sich sprachlich fit für die Schule.

Wo Seit 2018 steht das „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ den Schülern flächendeckend in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung.

Sprachkursus in Kaarst : Zugewanderte Schüler pauken Deutsch in den Ferien

Neben dem Büffeln von Vokabeln, Artikeln und sonstiger deutscher Grammatik standen wieder diverse Ausflüge auf dem Programm, bei denen die erlernten Vokabeln Anwendung finden sollten. So stand neben dem inzwischen obligatorischen Kinobesuch ein Besuch im Wuppertaler Zoo an.

Hier zeigte sich zum wiederholten Male die künstlerische Begabung einiger Jugendlicher, die am Folgetag diverse Höhlenbilder malten. Zuvor hatten sie bereits an einem Graffiti-Workshop bei einem ehrenamtlich tätigen pensionierten Hauptschullehrer teilgenommen, der für das Projekt gewonnen werden konnte. Die „Kleinen“ übten sich derweil im Verhalten im Brandfall und besuchten die hiesige Feuerwache.

Und so dürfte folgende Aussage im Steckbrief einer Schülerin vermutlich für nahezu alle „FIT in Deutsch“-Kids zutreffen: „Ich wünsche, dass wir immer in Ratingen-West ‚FIT in Deutsch‘ machen.“