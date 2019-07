Ratingen : Ratinger Schüler ist für drei Tage Landtagsabgeordneter

(RP) Die zehnte Auflage des Jugend-Landtags findet derzeit statt. Bei der dreitätigen Veranstaltung erhalten junge Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen die Gelegenheit, für einige Zeit die Rolle eines Landtagsabgeordneten einzunehmen.

Die Abgeordnete für den Kreis Mettmann, Elisabeth Müller-Witt (SPD), wird vom Ratinger Schüler Lukas Burghardt vertreten. Neben einem Treffen mit den „echten“ Abgeordneten beinhaltet das Programm einen vollständigen Einblick in die parlamentarischen Prozesse.

Am Donnerstag trafen sich die Fraktionen zu ihrer ersten Sitzung. Dabei standen die Wahlen zum Fraktionsvorstand auf der Tagesordnung, anschließend ein dichtes Programm von Ausschusssitzungen, Expertenanhörungen, Themenarbeitssitzungen und Fraktionssitzungen. Den Höhepunkt findet der Jugendlandtag in der Plenarsitzung am heutigen Samstag. Dort wetteifern die Jungabgeordneten um das Für und Wider der Einführung einer Impfpflicht als Voraussetzung für einen Kita-Platz über den öffentlichen Personennahverkehr.