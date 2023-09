Ratinger Stadthalle Jugendtheater hinterfragt Konsumverhalten

Ratingen · Was kann der Mensch tun? Beeindruckende Aufführung in der Ratinger Stadthalle, die das Thema Klimaschutz in den Blickpunkt rückte.

14.09.2023, 13:53 Uhr

Tolle Szene des Jugendtheaters in der Stadthalle. Foto: RP/Privat

(RP) Anlässlich der diesjährigen neanderland-Biennale gastierte jetzt die „Performing:Group“ mit dem Stück „TRASHedy“ in der Ratinger Stadthalle. Rund 230 Schülerinnen und Schüler des Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasiums sowie der Lintorfer Käthe-Kollwitz-Realschule besuchten die Aufführung und zeigten sich begeistert. Wie viele Plastikbecher verbraucht man im Laufe eines Lebens? Zwei Darsteller gingen der Geschichte unserer merkwürdigen Evolution nach und wühlten sich durch die Komplexität des Themas „Ökologische Intelligenz“. Auf ihrem Weg stießen sie auf immer neue Fragen und einen stets wachsenden Müllberg. Mit Hilfe von animierten Zeichnungen, Tanz und Klangcollagen wirft „TRASHedy“ einen unverstellten, humorvollen Blick auf unsere Entscheidungsfreiheit und das eigene Konsumverhalten. Denn alles was wir tun, hat eine Auswirkung. Das mit Preisen ausgezeichnete Stück ist eine Koproduktion mit dem Tanzhaus NRW, wurde seit 2013 weltweit über 250 Mal aufgeführt und ist immer noch sehr aktuell. Dies zeigte sich auch in der Diskussion nach der Aufführung. Die beiden Darsteller und der technische Leiter des Stücks sprachen mit den Jugendlichen über das Konsumverhalten, die Klimakrise aber auch über das Leben als Schauspieler. Mit vielfältigen Eindrücken verließen die Schülerinnen und Schüler nach rund anderthalb Stunden die Stadthalle.

(kle )