Ratingen : Über das Älterwerden in Corona-Zeiten

Über das Älterwerden in Corona-Zeiten

Ulrich Scharfenorth beschreibt mit seinem neuen Buch „Alter Mann, was tun?“ das Leben mit der Corona-Pandemie. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der Ratinger Autor Ulrich Scharfenorth hat seit Ausbruch der Pandemie seine Gedanken und Beobachtungen zu Papier gebracht und veröffentlich das Buch „Alter Mann, was tun?“

Die Pandemie hat den Alltag von Ulrich Scharfenorth gründlich verändert. „Um der Ansteckungsgefahr zu entgehen, haben wir uns weitgehend isoliert“, so der Ratinger. Und was lag näher für einen Buchautor, als seine Gedanken über Corona und das Altern zu Papier zu bringen?

„Alter Mann, was tun? – 19 Versuche zu überwintern“ heißt das neue Werk, das seit einigen Tagen auf dem Markt ist. Der Leser begleitet auf 104 Seiten den 79-jährigen Lesber (dessen Name der Fantasie entsprungen ist, wie Scharfenorth erklärt) durch den Corona-Alltag und beim Älterwerden.

Lesber fügt sich in die Vorgaben seiner Regierenden, fährt soziale Kontakte zurück und geht nur noch aus dem Haus, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Trotzdem beobachtet er seine Umwelt mit wachem Blick. Lesber hadert mit Menschen, die nicht bereit sind, sich vernünftig zu verhalten und mit denen, die am Ende alles besser wissen. Lesber weiß aber auch, dass der „veritable Gutmensch“ auch nur eine Illusion ist. Der Protagonist hat Falten, Wehwehchen, hört nicht mehr so gut, und denkt hin und wieder über sein Ableben nach.