Toller Ratinger Straßenkarneval So prachtvoll war der Rosenmontagszug

Besonders schön: Viele Kinder standen mit ihren Eltern am Wegesrand und staunten über die großen Karnevalswagen, die an ihnen vorbeirollten. Für das Prinzenpaar Christian I. und Tina I. war dieser Zug die Krönung einer unvergesslichen Session. Nach der Corona-Pause erlebten die Tollitäten viele bewegende Momente – so auch am Rosenmontag. Dies getreu dem Ratinger Karnevalsmotto: Jeck ist back, wir sind widder do!