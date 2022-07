Ratinger Raser auf dem Rad : Geblitztem Radler drohen Bußgeld und Punkte

Ratingen Wenn ein Radler die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschreitet, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, wofür ein Bußgeld und Punkte in Flensburg anfallen können.

(kle) Der rasende Radfahrer, der auf der Mettmanner Straße in einer Tempo 30-Zone mit 62 km/h geblitzt wurde, bleibt ein Gesprächsthema. Wann werden Radfahrer schon einmal geblitzt? Eher beim Triathlon auf der Mülheimer Straße. Mitarbeiter der Polizei hatten mächtig gestaunt, als der Unbekannte am Donnerstagmorgen mit derart hohem Tempo an der Messstelle vorbeiraste, dass das ESO-Gerät auslöste und Fotos von dem Mann in eindrucksvoller Rennhaltung fertigte.