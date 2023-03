Wichtige Verbindung in Ratingen Viel Ärger wegen Radweg-Baustelle in West

Dabei sind die Volkardeyer Straße und Broichhofstraße wichtige Radwegverbindungen für Pendler zwischen Ratingen und Düsseldorf-Rath. Dies betrifft beispielsweise den Geh- und Radweg an der Volkardeyer Straße, der in Höhe der Treppe Akazienweg durch eine Absperrung komplett versperrt ist. Für Radfahrer gibt es keine sinnvolle Ableitung auf die Fahrbahn, zumal die Baustelle erst in rund 300 Metern beginnt. Kurz vor der Baustelle wäre eine Querung mit Umleitung über den Theo-Leuchten-Weg sinnvoll, der jedoch laut Baustellenausschilderung komplett, also auch für den Radverkehr, gesperrt ist. Eine Umfahrung ist nicht ausgeschildert.