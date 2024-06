Weiteres Projekt Neue Solaranlage für Schule in Kenia

Clementina Mukai, seit nunmehr sechs Jahren das Patenkind der Familie Mentzen, besucht seit einem Jahr nach ihrem Abschluss an der Ratinga School die St. Maria Veronica Girls Secondary School in Nakuru. Im Mai schrieb sie an ihre Pateneltern eine Nachricht, die die desolate Situation verdeutlicht: „Hier in Kenia leiden wir unter den Fluten. Unser Haus ist auch betroffen. Meine Schuluniform kann ich nicht mehr benutzen. Meine Schuhe sind von den starken Regenfällen zerstört worden. Unser Präsident hat die Schulen bis auf weiteres schließen lassen. Ich frage Euch, ob Ihr mir helfen könnt. Möge Gott Euch für all Eure Güte segnen!“ Die Mentzens ließen sich nicht lange bitten und überwiesen einen Geldbetrag an Clementinas Mutter, der die größte Not lindern sollte.