Ratinger Kunden frustriert Postbank war am Samstag wieder dicht

Da geht längst nicht immer die Post ab in der Postbank-Filiale an der Poststraße. Am vergangenen Samstag war die zentrale Anlaufstelle mal wieder geschlossen. Ein Zettel hing an der Tür und verwies doch allen Ernstes auf die geöffnete Filiale an der Westfalenstraße in Düsseldorf-Rath.