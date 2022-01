Ratinger Innenstadt : Düsseldorfer Platz: Verletzte bei Schlägerei

Ratingen Es geschah am späten Samstagabend. Zeugen hatten die Polizei informiert. Gruppe entkam unerkannt.

(RP/kle) Am Samstagabend ist es auf dem Düsseldorfer Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen rund zehn Beteiligten gekommen, in dessen Verlauf ein 25-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise.