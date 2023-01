Ratinger Politiker Steffen ist wieder im FDP-Landesvorstand

Erfreulicher dagegen die Wahlen aus Sicht der örtlichen FDP: Der Ratinger Alexander Steffen wurde erneut in den Vorstand der Landespartei gewählt und konnte sich in den Wahlgängen um die Beisitzer überzeugend durchsetzen. In seiner Bewerbungsrede kündigte er an, sich im neuen Landesvorstand dafür einzusetzen, dass liberale Bildungspolitik wieder offensiver kommuniziert wird: „Die Menschen müssen wissen, die FDP ist der Garant dafür, dass es in NRW keine Einheitsschule und nicht noch mehr Gleichmacherei geben wird. Wir setzen auf individuelle Bildung und sind die einzigen, die ganz klar sagen, dass schon junge Menschen in der Schule wirtschaftliche Grundlagen erlernen müssen. Während andere Parteien unsere Marktwirtschaft verteufeln, wollen wir Schülern auf ein Leben vorbereiten, in dem jeder bestmöglich seinen Weg gestalten kann.“