Ratingen : CDU zu Vorstoß der Grünen: Wallring hat schon Tempo 30

Ratingen Um die Fakten zu klären, recherchierte Gerold Fahr, dass der Bezirksausschuss Ratingen Mitte bereits am 19. November 2009 einstimmig, also auch mit den Stimmen der CDU, genau das beschlossen hatte.

(RP) In der RP vom Samstag hatten die Grünen mit ihrem Bürgermeister-Kandidaten Martin Tönnes Tempo 30 für den gesamten Wallring gefordert. Nun kam prompt eine Reaktion aus den Reihen der Christdemokraten.

Um die Fakten zu klären, recherchierte Gerold Fahr, dass der Bezirksausschuss Ratingen Mitte bereits am 19. November 2009 einstimmig, also auch mit den Stimmen der CDU, genau das beschlossen hatte. „Möglicherweise hat hier jemand die Schilder entfernt“, vermutetet Fahr. „Daher habe ich die Verwaltung um Wiederanbringung der Verkehrsschilder gebeten.“

CDU und Grüne planen Anwohner-Parkplätze in der Innenstadt

Verkehr in Xanten

Verkehr in Xanten : CDU und Grüne planen Anwohner-Parkplätze in der Innenstadt

CDU will Ringstraße nach Helmut Kohl benennen

Im Gewerbegebiet Kaarster Kreuz : CDU will Ringstraße nach Helmut Kohl benennen

Parkplätze in Xanten

Parkplätze in Xanten : Aufregung um Pläne von CDU und Grünen

Die CDU-Fraktion betont in einer Stellungnahme, dass sie Tempo 30 aus Sicherheitsgründen im Innenstadtkern, vor Schulen und Kindergärten, Seniorenwohnanlagen und Krankenhäusern, sowie in Wohnstraßen mitgetragen oder selbst beantragt hat. Flächendeckendes Tempo 30 nach dem Gießkannen-Prinzip auf Haupt- und Sammelstraßen in der gesamten Innenstadt dagegen würde die übrigen, berechtigten Geschwindigkeitsbeschränkungen, entwerten, hieß es.