Ratinger Wahlkrimi : Beyer (CDU) siegt hauchdünn vor Griese (SPD)

Ratingen Es war bis zum späten Abend ein wahrer Wahl-Krimi: Peter Beyer zieht zum vierten Mal direkt in den Bundestag ein.

Kerstin Griese (SPD) wirkte geradezu euphorisch, denn sie hatte sich im Vorfeld der Bundestagswahl diese starke Dynamik bei den Stimmenergebnissen erhofft. Sie konnte in ihrem Wahlkreis (vor allem auch in Velbert, Wülfrath und Heiligenhaus) mächtig abräumen. Ratingen, so befand sie in einer ersten Analyse, war schon immer ein etwas schwierigeres Pflaster.