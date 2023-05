Ratinger Problem-Bahnhof Der Ostbahnhof verfällt immer mehr

Im Bezirksausschuss Mitte am 24. Januar 2023 wurde unter dem Tagesordnungspunkt: „Substanzerhaltende Maßnahmen am Ostbahnhof“ dann durch die Verwaltung dargestellt, dass das Gebäude einen hohen Sanierungsbedarf habe. Ende November sei ein Gutachter für die Tragwerks- und Holzkonstruktion beauftragt worden. Der Gutachter werde seine Tätigkeit am 13. Februar 2023 aufnehmen. Es werde ein Sanierungskonzept erarbeitet, und man könne davon ausgehen, dass es Mitte März vorliegen werde. So die Theorie.