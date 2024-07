Verhandlungen laufen Ostbahnhof: Kommt jetzt ein Investor?

Es tut sich was am Ostbahnhof – zumindest hinter den Kulissen. Bürgermeister Klaus Pesch bestätigte auf RP-Anfrage, dass man sich in aussichtsreichen Gesprächen befinde. Der Stadt liege ein Nutzungskonzept vor, das nach Einschätzung des Verwaltungschefs ein Interesse der Allgemeinheit an einer gastronomischen Folgenutzung sehr gut aufgreifen würde und umsetzungsfähig erscheint.